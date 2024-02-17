صور .. إكتشاف أكثر من 800 موقع وتل أثري في محافظة واسط

2024-02-17 11:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قسم شرطة حماية آثار وتراث واسط، يوم السبت، تأمينه إكتشاف يضم أكثر من 800 موقع وتل أثري في المحافظة من قبل بعثة إيطالية.

وذكر القسم في بيان اليوم، أن قام بتأمين الحماية لبعثة المسح الإيطالية أثناء قيامها بمسح المواقع الآثارية في قضاء الشحيمية قرية اشبيلية.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف تلال آثاري جديدة في المحافظة التي تضم أكثر من 800 موقع وتل أثري مثبت لغاية الآن.

وتعمل البعثة الإيطالية على مسح واستكشاف مواقع وتلال آثارية جديدة لغرض دراستها والبحث عن أسماء لها وتثبيتها.