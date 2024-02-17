رئيس الوزراء والعاهل الأردني يبحثان تدعيم الشراكة والتكامل الاقتصادي

2024-02-17 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة".وتابع: "كما جرى بحث تطورات الأوضاع في غزّة واستمرار العدوان، وتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية".وأكد رئيس الوزراء، "ضرورة العمل على وقف القتل الممنهج، وحثّ الدول الكبرى والمنظمات الدولية على بذل الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية، وتدارك انتشار الصراع في المنطقة".