رئيس الوزراء: انتهجنا تحديد علاقاتنا مع الدول بتعاونها في استرداد الأموال والمدانين

2024-02-17 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها في استرداد الأموال المنهوبة، والمدانين بسرقة المال العام والمطلوبين للقضاء العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ، نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العديد من القضايا".

وأشار رئيس الوزراء إلى "خطوات الحكومة وإجراءاتها في مجال مكافحة الفساد"، مبيناً أن "الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها في استرداد الأموال المنهوبة، والمدانين بسرقة المال العام والمطلوبين للقضاء العراقي".