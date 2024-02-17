مخالفة للضوابط.. ضبط صقور عدد 2 لدى مواطن كويتي بمنفذ سفوان

2024-02-17 12:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت دائرة البيطرة، احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم السبت (17 شباط 2024)، ضبط صقور عدد 2 لدى مواطن كويتي بمنفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة.

واشار مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "قيام منتسبي المنفذ الحدودي في سفوان بإجراءات الحجر البيطري لصقور عدد 2 كانت بصحبة مواطن يحمل جواز سفر كويتي، لمخالفته ضوابط الاستيراد الخاصة بالحيوانات المصاحبة".

وأضاف الخفاجي، "تبين أن هذه الصقور تحمل جوازات سفر مع ارقام الشرائح الموجودة عليها غير مطابقة لجوازات سفرها حيث تم فحصها بجهاز قارئ الشرائح وعليه تم مصادرة هذه الصقور وستبقى محجوزة لحين اكمال الاجراءات والموافقات الرسمية".

واكد أن "اجراءات الضبط والحجر تمت من قبل لجنة مكونة من استخبارات وتراخيص المنفذ وقسم البحث والتحري ومفرزة شرطة كمارك سفوان ووحدة الحجر البيطري ومركز كمرك سفوان".