منتخب القوس والسهم البارالمبي يشارك في بطولة فزاع الدولية

2024-02-17 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيستعد منتخبنا الوطني بلعبة القوس والسهم البارالمبي للدخول في بطولة فزاع الدولية التي ستنطلق في الأول من آذار المقبل والتي تعد مؤهلة الى بارالمبياد باريس (2024).ونقل بيان للمكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت عن رئيسة الاتحاد العراقي للقوس والسهم البارالمبي كوثر حسين قولها: إن "وفد منتخبنا الوطني بلعبة القوس والسهم البارالمبي غادر الى الإمارات للدخول بمعسكر تدريبي خارجي استعداداً للمشاركة في بطولة فزاع الدولية والمؤهلة الى بارالمبياد باريس المقبلة".وأضاف أن "الوفد يتألف من المدربين جواد كاظم ومصطفى زارسوند واللاعبين عباس صبار وسليمان فياض وسارة حيال وورد باسم ".وأوضحت أن" قسماً من أبطالنا تأهلوا رسمياً لدورة الألعاب البارالمبية في باريس (2024) وتُعد هذه المشاركة فرصة لتأهل المزيد من لاعبينا".