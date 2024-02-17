السوداني والعاهل الأردني يبحثان سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية بمختلف القطاعات

2024-02-17 12:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (17 شباط 2024) مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية بمختلف القطاعات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير" التقى اليوم، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأضاف البيان "حيث شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة".

وتابع "كما جرى بحث تطورات الأوضاع في غزّة واستمرار العدوان، وتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية".

وأكد السوداني، بحسب البيان "ضرورة العمل على وقف القتل الممنهج، وحثّ الدول الكبرى والمنظمات الدولية على بذل الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية، وتدارك انتشار الصراع في المنطقة".