جماعة انصار الله الحوثيين يؤكدون استهداف ناقلة نفط بريطانية

2024-02-17 12:24:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت جماعة انصار الله الحوثيين السبت مسؤوليتها عن هجوم استهدف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان صحفي ان القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ. وأعلنت وكالة العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) وشركة أمبري الأمنية المتخصصة في النقل البحري الجمعة عن ضربة صاروخية شمال غرب مدينة المخا اليمنية. وأفادت وكالة العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة بأنّ السفينة وطاقمها بخير، بينما أبلغت أمبري عن أضرار طفيفة. بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ صاروخاً أطلق