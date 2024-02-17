ما علاقة إيران .. الكشف عن "استثناء" باتفاق توريد الغاز للعراق من تركمانستان ؟

2024-02-17 12:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الاسدي، يوم السبت، عن "استثناء" بإتفاق توريد الغاز الى العراق من تركمانستان.

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاق الغاز بين العراق وتركمانستان الذي وقِّع في نهاية العام الماضي يحتوي على استثناء يسمح للحكومة العراقية بتوقيع عقد مع الجانب الإيراني"، موضحاً أنه "حسب الاتفاق سيشتري العراق الغاز من تركمانستان، والأخيرة بدورها ترسل الغاز الى إيران للاستفادة منه في مناطق شمال إيران، ويستورد العراق الغاز من الجنوب الايراني".

وأضاف أن "الاتفاق سيخدم العراق وسيحل مشكلة ارسال الاموال عن الغاز المستورد من إيران نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الاسلامية".

وتابع أن "مشكلة الغاز المستورد ماتزال قائمة، وستتم معالجتها من خلال استكمال الاتفاقية مع تركمانستان واستيراد الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية".

وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وقع في 6 / 10/ 2023، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.