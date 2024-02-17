مبابي في ريال مدريد الموسم المقبل.. وهذا رقم قميصه

2024-02-17 12:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على رقم القميص الذي سيرتديه عقب اكتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان اللاعب أبلغ إدارة باريس بأنه سيرحل مجانا، الثلاثاء الماضي، ما يمهد طريقه صوب "سانتياجو برنابيو".

وذكرت صحيفة "مندو ديبورتيفو" الإسبانية انه "تم الحديث خلال المفاوضات بين الطرفين عن القميص الذي سيرتديه مبابي مع ريال مدريد".

وأشارت إلى أن "مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي سيصبح متاحا في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش"، موضحة أن "مودريتش صاحب ال38 عاما لن يكون جزءا من خطط ريال مدريد في الموسم المقبل".

وتابعت أن "مبابي يرتدي القميص رقم 7 مع باريس سان جيرمان، لكن يرفض فينسيوس جونيور التخلي عنه في ريال مدريد".

وكشفت أن "مبابي لا يمانع الحصول على القميص رقم 10، حيث إنه يرتديه في المنتخب الفرنسي وحصد به كأس العالم 2018".

المصدر: كوورة



