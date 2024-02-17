فريقان من البرلمان الألماني يشكران نيجيرفان بارزاني على دور إقليم كوردستان بمقارعة الإرهاب ومساعدة المكونات

2024-02-17 13:00:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل مواصلة للقاءاته واجتماعاته في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (السبت، 17 شباط 2024)، مع فريق من برلمانيي الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD وفريق من برلمانيي الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، وبحث مع كل فريق علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان وأوضاع المنطقة