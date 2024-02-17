نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية البحريني يبحثان التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة

2024-02-17 13:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا

وقال بيان صادر عن رئاسة الاقليم اللقاء التهديدات والتحديات التي تواجه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الحرب في غزة وتبعاتها. وشددا في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للحفاظ على الاستقرار.

وفي موضوع آخر من اللقاء، أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات بين البحرين والعراق وإقليم كوردستان وتوسيع التعاون بينهما. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على الفرص والمجالات الموجودة بين الجانبين والتي يمكن العمل عليها.

كما تم خلال اللقاء بحث الوضع في العراق واقليم كوردستان والتهديد الارهابي في المنطقة، وفقا للبيان.