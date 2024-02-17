فيديو.. تكدس الحشود قرب شاب يحاول الانتحار من أعلى برج في منطقة المنصور

2024-02-17 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت (17 شباط 2024)، مقطع فيديو لمحاولة انتحار شاب من اعلى برج للاتصالات في المنصور.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم، فان "الشاب ارتقى على احد ابراج الاتصالات في محاولة للانتحار حيث تجمهر المواطنون من حوله في محاولة لثنيه عن الانتحار".





متداول: محاولة انتحار شاب من أعلى برج للاتصالات في منطقة المنصور ببغداد pic.twitter.com/d05fXb1UmT — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) February 17, 2024







