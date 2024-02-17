2024-02-17 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن تضامن دول الاتحاد الإفريقي التام مع الشعب الفلسطيني، مطالبا بإقرار حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة. وقال موسى فقي محمد، اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 37 في أديس أبابا “نعرب عن كامل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونطالب بتحقيق العدالة”. وأضاف أن “غزة تتعرض […]

ظهرت المقالة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: متضامنون مع الشعب الفلسطيني ونطالب بالعدالة أولاً على ايرث نيوز.