2024-02-17 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت بعثة المسح الإيطالية، اليوم السبت، تلال آثاري جديدة في محافظة واسط العراقية، التي تضم أكثر من 800 موقع وتل أثري مثبت حتى الآن ذكر بيان للوزارة ورد”ايرث نيوز” ان “قسم شرطة حماية آثار وتراث واسط قام بتأمين الحماية لبعثة المسح الإيطالية أثناء قيامها بمسح المواقع الآثارية في قضاء الشحيمية قرية اشبيلية”، مشيرة […]

ظهرت المقالة بالصور..بعثة إيطاليا تكتشف “تلال آثاري” جديدة في واسط أولاً على ايرث نيوز.