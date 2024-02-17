2024-02-17 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم السبت، باعتقال 5 اشخاص ومعهم فتاة عشرينية في دار لتعاطي المخدرات والاختباء ضمن منطقة حي أور. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم القبض على ٥ اشخاص احدهم منتسب هارب في قيادة الشرطة الاتحادية ومعهم فتاة تولد ٢٠٠٢، وضبط بحوزتهم دراجة نارية بيضاء اللون”. واضاف “وضبط مواد اخرى بحوزة […]

ظهرت المقالة معهم فتاة عشرينية.. اعتقال 5 اشخاص في دار لتعاطي المخدرات والاختباء ضمن منطقة حي أور أولاً على ايرث نيوز.