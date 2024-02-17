غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى نحو 29 ألفا

2024-02-17 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 29 ألف قتيل وحوالي 69 ألف جريح. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 قتيلا و125 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضافت أن […]

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