البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للعراق

2024-02-17 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم السبت، دعم البرلمان العربي الكامل للعراق، فيما دعا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العربي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استقبل محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، الذي تستضيفه المملكة المغربية".

وقال العسومي، خلال اللقاء، إن "العراق يواجه العديد من التحديات في ظل ما تمر به المنطقة من تداعيات"، مشيراً إلى "ضرورة تكاتف جميع الجهود في سبيل دعم العراق والوقوف معه لتجاوز هذه المرحلة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل".

وأكد "حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان العراقي في جميع المجالات خاصة مع ترؤس العراق الفترة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، وهو ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع البرلمانات العربية وتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية كافة لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة".

وشدد على "دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية العراق"، مؤكداً أن "العراق دولة محورية، واستقرارها يعد ركيزة لأمن المنطقة".

وحذر، من "خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة"، داعياً إلى "ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في العمل على الحد من تداعيات هذه الصراعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، ثمن المندلاوي "الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي في كافة مشاركاته الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار الدول العربية والدفاع عنها وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية".

وأعرب، عن "تقديره لوقوف العسومي والبرلمان العربي مع العراق في كافة الظروف التي يمر بها، وهو موضع احترام وتقدير من الجميع".