2024-02-17 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافجينكوف، فيما بحثا سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية. وتباحث الأعرجي مع القائم بالأعمال الأوكراني، بحسب بيان لمكتب الاول وتلقته ايرث نيوز “في مجمل الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل حل الأزمة […]

ظهرت المقالة الاعرجي يبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية أولاً على ايرث نيوز.