2024-02-17 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يحظى مفهوم تعقيم وإزالة السموم من الرئتين بجاذبية كبيرة في عالم تنتشر فيه الملوثات والسموم والعادات الضارة مثل التدخين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من فعالية المنتجات المختلفة التي تدعي أنها تزيل سموم الرئتين، مشددين على عدم وجود أدلة علمية تدعم فعاليتها. وفي تقرير نشره موقع webmd، ينصح الدكتور جوشوا إنجليرت، اختصاصي أمراض الرئة […]

ظهرت المقالة التخلص من سموم الرئة.. هل حقا يمكنك تنظيف رئتيك؟ أولاً على ايرث نيوز.