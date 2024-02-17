إنقاذ شاب حاول الانتحار من فوق برج للاتصالات ببغداد ووفاة عامل بحريق في الموصل

2024-02-17 14:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن نجاحها بإنزال شاب حاول ان يرمي نفسه من أعلى برج لكاميرات المراقبة وسط بغداد، مبينة أنها اضطرت لاستخدام عجلة السلم في عملية الانقاذ.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنزال شاب في مقتبل العمر حاول أن ينهي حياته برمي نفسه من أعلى برج لكاميرات محافظة بغداد في منطقة تقاطع الحارثية منصور قرب معرض بغداد الدولي وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني أطلقت العديد من النداءات في سبيل إقناع الشاب بعدم رمي نفسه حتى تمكنت وبالوقت المناسب بإنزاله بسلام بواسطة عجلة السلم دون تسجيل اصابة الشاب بضرر مع تسليمه الى الأجهزة الأمنية المعنية وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وفي سياق آخر أفاد مصدر أمني، بوفاة عامل وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع في داخل مطعم شرقي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع بمطعم كباب عرفان في حي النور شرقي الموصل، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين بحروق نقلوا على إثرها للمستشفى".