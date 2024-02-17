2024-02-17 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، دور الأمم المتحدة في العراق بـ"الإيجابي"، فيما تبادل معها وجهات النظر حول الأوضاع الحالية للعراق.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "اجتمع اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لمهام بعثة الأمم المتحدة في العراق، فولكر بيرسيس".

وجدد بارزاني، بحسب البيان "التعبير عن الشكر والتقدير للحضور والدور الإيجابي للأمم المتحدة في العراق وإقليم كوردستان وفي المجالات كافة".

من جهته، سلط بيرسيس الضوء على "مهمته وفريقه والمتمثلة في تقييم ومراجعة دور ومهمة فريق الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف البيان "تبادل بيرسيس مع بارزاني الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الحالية للعراق والتطورات الأمنية والسياسية فيه، وأوضاع المنطقة بصورة عامة".