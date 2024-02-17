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أربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

أربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
أربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-02-17 15:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2023 - 2024.

وأسفرت أولى نتائج المواجهات عن فوز فريق المصافي على فريق الكوفة بنتيجة 2 – 1.

وتمكن فريق ديالى من تحقيق الفوز على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، بينما فاز فريق الديوانية في مباراته أمام فريق البحري بنتيجة 1 – 0.

في حين حقق فريق الصناعة الفوز على فريق الجولان بنتيجة 1 – 0، أما آخر المباريات فقد تعادل فيها فريقي الغراف وغاز الشمال ايجابياً بنتيجة 3 – 3.

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