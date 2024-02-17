أربعة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-02-17 15:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2023 - 2024.

وأسفرت أولى نتائج المواجهات عن فوز فريق المصافي على فريق الكوفة بنتيجة 2 – 1.

وتمكن فريق ديالى من تحقيق الفوز على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، بينما فاز فريق الديوانية في مباراته أمام فريق البحري بنتيجة 1 – 0.

في حين حقق فريق الصناعة الفوز على فريق الجولان بنتيجة 1 – 0، أما آخر المباريات فقد تعادل فيها فريقي الغراف وغاز الشمال ايجابياً بنتيجة 3 – 3.