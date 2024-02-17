استخدام عجلة السلم لأنزال شاب حاول رمي نفسه من أعلى برج وسط بغداد

2024-02-17 15:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت (17 شباط 2024)، نجاحها بانقاذ شاب حاول ان يرمي نفسه من اعلى برج لكاميرات المراقبة وسط بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "نجحت بإنزال شاب في مقتبل العمر حاول ان ينهي حياته برمي نفسه من أعلى برج لكاميرات محافظة بغداد في منطقة تقاطع الحارثية منصور قرب معرض بغداد الدولي وسط بغداد".





واوضحت ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني، اطلقت العديد من النداءات في سبيل إقناع الشاب بعدم رمي نفسه حتى تمكنت وبالوقت المناسب انزاله بسلام بواسطة عجلة السلم دون تسجيل اصابة الشاب بضرر مع تسليمه الى الأجهزة الأمنية المعنية وفق الإجراءات القانونية المتبعة".











