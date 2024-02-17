رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير جميع قطاعات الشبكة الكهربائية

2024-02-17 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة تطوير جميع قطاعات الشبكة الكهربائية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للطاقة كريستيان بروخ، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تضطلع بها سيمنز في العراق وسبل تسريع الأعمال، فضلاً عن مراجعة العقود والتقدم الحاصل في تنفيذ فقراتها وكذلك تدارس مذكرة التفاهم المشتركة بين الشركة ووزارة النفط بشأن استثمار الغاز المصاحب وتطوير قدرات العراق في هذا المجال الحيوي".وأوضح، أن "اللقاء شهد التباحث في الفرص المتاحة لتطوير قطاع التوزيع ونقل الطاقة ضمن الشبكة الكهربائية العراقية، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى عدم إمكانية إحداث التطوير المنشود في الشبكة الكهربائية، إلّا بتطوير جميع قطاعاتها، ويجب ألّا تقتصر المساعي والخطط على تطوير الإنتاج وحده".