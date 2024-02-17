رئيس الوزراء يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا

2024-02-17 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اجتماعاً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024"، لافتا، إلى أن "الاجتماع شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توسعتها في مختلف القطاعات، وفق خطة العمل المشتركة التي أقرت في برلين عام ٢٠٢٣ ومراجعة ما تم تنفيذه من تفاهمات بناءً على اللقاءات والزيارات المتبادلة السابقة، التي أثمرت عن نمو واضح في العلاقات بين العراق وألمانيا".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا، خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى".وفي ما يخص القضية الفلسطينية، أكد على "وجوب موقف دولي سريع لإيقاف الحرب، حيث إن ردة الفعل الدولية لم تكن تتناسب وحجم الحدث الذي أدى إلى كوارث إنسانية في قطاع غزّة"، معبراً عن "أمله في أن تسفر الجهود عن وقف الحرب التي أثرت على أمن المنطقة والعالم، وتسببت بعرقلة الملاحة وانسيابية إمدادات الطاقة".وبيّن السوداني، أن "الحل يكمن في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، دون أن يقرر أحد نيابة عنه، مؤكداً أن العراق بذل جهوداً للتهدئة في المنطقة وما زال مستمرا في هذا الأمر الذي نجح فيه بتجاوز بعض التوترات، وأن أمن العراق مهم للمنطقة وليس للعراقيين فقط".من جهته، أشاد شولتس بـ "حرص العراق على تنمية وتطوير العلاقات مع بلاده في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى "دور العراق المهم بتحقيق التهدئة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إشراك جميع الأصدقاء في مبادرات التهدئة، خصوصاً أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب في غزّة، والحرص على وقف تداعياتها، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، محذراً من مغبة فتح أي جبهة جديدة في الأراضي الفلسطينية".