الأعرجي يجدد موقف العراق الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ الحوار سبيلا لحلها

2024-02-17 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، موقف العراق الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، واتخاذ الحوار سبيلا لحلها.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافجينكوف".وأضاف البيان، أن "الأعرجي تباحث مع القائم بالأعمال الأوكراني، في مجمل الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية".وأشار الأعرجي، إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت حرب استنزاف، وأن ليس من مصلحة أحد ان تستمر هذه الحرب"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية وبذل المساعي، للضغط باتجاه إيقاف هذه الحرب وجلوس الطرفين إلى طاولة الحوار".وأكد، أن "المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن الحرب لا تحقق أي نتيجة سوى الخراب"، معربا عن "إيمان العراق بالسلام والأمن المستدام"، كما و جدد موقف العراق الداعي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، واتخاذ الحوار سبيلا لحلها".وفيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، أشار الأعرجي، إلى أن "المدنيين الأبرياء هم ضحايا هذه الحرب و فقدوا على إثرها منازلهم وأعمالهم وعوائلهم،" مشددا على "أهمية إيقاف هذا الدمار الذي يستهدف الإنسان ومقدرات البلدان".من جانبه أكد بورافجينكوف، أن "الشعب الأوكراني صمد بوجه الحرب، لكنه ينشد السلام ضمن احترام سيادة بلده وأراضيه".