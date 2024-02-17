الإعمار تعلن عن مشروع لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة

2024-02-17 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، عن مشروع كبير لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامةوقال وكيل وزارة الإعمار، جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على مشروع ربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة"، مبيناً، أن "هذا المشروع كبير جداً".وأضاف الحساني، أن "الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع للمجاري في محافظات كركوك، الأنبار، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".ولفت، إلى أن "العمل جار مع الشركاء في المنظمات الدولية على مشاريع السكن وتوفير فرص العمل والمياه الصالحة للشرب لمحافظات العراق كافة".