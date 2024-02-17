ماء كركوك تؤكد ارتفاع نسبة العكورة وتدعو إلى ترشيد استخدام الماء

2024-02-17 15:18:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأكدت مديرية الماء في محافظة كركوك، اليوم السبت، ارتفاع نسبة العكورة في المحطة الرئيسية للمياه بسبب السيول، فيما دعت المواطنين إلى ترشيد استخدام الماء الصالح للشرب وملء خزانات المنازل.وأوضح مدير الماء في المحافظة عباس اسماعيل مردان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أنه "وبسبب هطول الأمطار وموجات السيول القادمة التي تصب في نهر الزاب الأسفل، والتي تغذي محطات الإسالة في المحافظة، فقد وصلت درجة العكورة في الماء الخام إلى نسب عالية خارج المحددات التصميمية لفلاتر التصفية وأحواض الترسيب لمشروع ماء كركوك الموحد".وأضاف، أن "مديرية الماء ستقوم بإطفاء المشروع المغذي لمدينة كركوك، ما يستوجب من المواطنين ترشيد الاستهلاك لحين استقرار درجات العكورة وتشغيل المشروع"، مشددا على ضرورة "الترشيد في استهلاك الماء الصالح للشرب لحين انتهاء الموجة".