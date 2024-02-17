زيلينسكي يحذر الولايات المتحدة من عدم تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، الولايات المتحدة من أنه سيتوقف عن اعتبارها شريكا استراتيجيا لأوكرانيا إذا لم تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة. زيلينسكي يحذر الولايات المتحدة من عدم تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيابايدن: لا يمكن للولايات المتحدة دعم أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس! ووصف المساعدة الأمريكية بأنها حيوية لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يوجد بديل […]

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