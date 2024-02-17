2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ظهر اليوم السبت، رئيسة وزراء استونيا، كايا كالاس، فيما اتفقا على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات بين البلدين. وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز، “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مجالات عديدة، وأبرزها التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات […]

ظهرت المقالة السوداني ونظيرته الاستونية يتفقان على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.