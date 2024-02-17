2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتخلص من تكدس الشاحنات بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل «الهلال الأحمر المصري». وقال شوشة، في تصريحات للصحافيين، إن المنطقة التي […]

ظهرت المقالة مصر: الجيش يعمل على إقامة منطقة لوجيستية لاستقبال مساعدات غزة أولاً على ايرث نيوز.