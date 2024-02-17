2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، عن مشروع كبير لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة وقال وكيل وزارة الإعمار، جابر الحساني، إن “الوزارة تعمل على مشروع ربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة”، مبيناً، أن “هذا المشروع كبير جداً”.وأضاف الحساني، أن “الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع للمجاري في محافظات كركوك، الأنبار، كربلاء المقدسة […]

ظهرت المقالة تحرك حكومي لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة أولاً على ايرث نيوز.