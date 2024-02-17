2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رواندا بإستهداف مطار غوما في شرق البلاد فجراً “بمسيرات”، في سياق معارك دائرة في المنطقة مع متمردي حركة “إم 23” المدعومة من كيغالي. وبحسب وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، في مقطع فيديو بثه المكتب الاعلامي للحاكم، إن هذه […]

ظهرت المقالة الكونغو الديموقراطية تتهم رواندا باستهداف مطار غوما بمسيرات أولاً على ايرث نيوز.