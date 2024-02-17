2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

شهد عام 2023 أداء استثنائيا للبنوك السعودية، حيث حققت أرباحًا تاريخية وصلت إلى 70 مليار ريال (حوالي 19 مليار دولار)، مدعومة من ارتفاع معدلات الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار. ومع إسدال الستار على نتائج العام المنصرم، قفزت ربحية قطاع البنوك (أرباح 10بنوك مدرجة في السوق السعودي) بقيادة البنك الأهلي السعودي والبنك الأول، حيث سجلت […]

ظهرت المقالة الأعلى في تاريخها.. أرباح البنوك السعودية المدرجة في 2023 أولاً على ايرث نيوز.