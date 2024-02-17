2024-02-17 16:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

دان القادة والزعماء في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى “إنهائه فورا”. وقال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الهجوم الإسرائيلي هو الانتهاك “الأكثر فظاظة” للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بـ”إبادة” سكان غزة. تحدث فقي إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي ألقى […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة أولاً على ايرث نيوز.