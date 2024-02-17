2024-02-17 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في ميونخ رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، فيما تم الاتفاق على إرسال وفد فني عراقي إلى استونيا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس"، لافتا، إلى أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مجالات عديدة، وأبرزها التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير القطاع الزراعي، وكذلك في مجال الحكومة الإلكترونية، التي تمتلك إستونيا تجارب وخبرات متقدمة فيها، حيث تم الاتفاق على إرسال وفد فني عراقي إلى إستونيا لبحث هذا الملف المهم ومناقشة آلياته".وأضاف، أن "اللقاء شهد الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات التي يمكن من خلالها تدعيم التعاون المشترك بين البلدين"، مبينا، أن "اللقاء تطرق إلى ملف التحالف الدولي، الذي تشارك فيه إستونيا، والحوارات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء وجوده داخل العراق، بعد التقدم الكبير والجهوزية العالية للقوات الأمنية العراقية والانتقال إلى مستوى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف".