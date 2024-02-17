النفط يقسو على شقيقه "الوسط" والمحترف (افولابي) يتألق بدوري نجوم العراق

2024-02-17 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى فريق نفط الوسط، اليوم السبت، خسارة ثقيلة من ضيفه فريق النفط بنتيجة 4-0 في ختام الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم النفط بأربعة أهداف مقابل لا شيء لنفط الوسط، سجل لاعب نادي النفط المحترف (افولابي اوكيكي) هاتريك في الدقيقة (12، 32، 45+2)، وسجل زميله اللاعب حيدر حسين هدفه في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة لتبقى على حالها.

قاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند قاسم يساعده أكرم علي مساعد أول ومقداد عقيل مساعد ثان، وعلاء سلام حكم رابع، وزيد ثامر حكم "فار".