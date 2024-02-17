بينها العراق.. تشكيل خلية اتصال مشتركة بين أربعة دول لمكافحة المخدرات

2024-02-17 17:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، يوم السبت، عن تشكيل "خلية اتصال" مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان، وذلك بهدف مكافحة آفة المخدرات.

ونقلت قناة "المملكة" عن الفراية أن هدف الخلية "تتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية".

جاء ذلك عقب اجتماع في عمّان ضم وزراء الداخلية في كل من: العراق، وسوريا، ولبنان، إضافة إلى الأردن.

وقال الفراية إن "الخلية تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية".

وأشار الوزير الأردني إلى أن "الدول المجتمعة تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأنه دون جهد تنسيقي مشترك لن تكون هناك نتائج كالتي نصبو إليها".

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية: العراقي عبد الأمير الشمري، والسوري محمد خالد الرحمون، واللبناني بسام مولوي.