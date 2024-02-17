2024-02-17 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع مدير شركة ليوناردو الإيطالية لأنظمة الأمن والدفاع حلّ مشكلاتها العالقة مع العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان السوداني استقبل، المدير العام لشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في أنظمة الأمن والدفاع والمعلومات الأمنية، لورينزو مارياني، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024".

وجدد السوداني، خلال اللقاء، "التأكيد على رغبة العراق في مشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات التنمية، والشراكة مع القطاع الخاص العراقي".

وأضاف البيان "كما شهد اللقاء التفاهم على حلّ مشكلات الشركة العالقة مع العراق، والموروثة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد استعرض اللقاء الاتفاق الأخير، الذي جرى التوصل له بموجب اللجنة التي شُكلت في أعقاب زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى بغداد في كانون الأول 2022، والمعنية بإنهاء المتعلقات القانونية لديون عراقية مترتبة بذمة إيطاليا، وتسوية أية عقبات أمام إقبال الشركات الإيطالية عن العمل في العراق والإسهام بخطط التنمية والمشاركة في إعمار البنى التحتية".