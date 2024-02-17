2024-02-17 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعألقت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم السبت، القبض على 5 مطلوبين بتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والإرهاب وتهريب النفط في مناطق متفرقة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادتين (4/ إرهاب ، 3/ تهريب النفط) وذلك من خلال تواجدهما في قضاءي الكحلاء وكميت بمحافظة ميسان".وأضافت، أن "مفارز المديرية في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في مناطق متفرقة من العاصمة، الصادرة بحقهم مذكرات قبض أصولية".وأشارت، إلى أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف ألقت القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات في المحافظة"، لافتة، إلى أن "القبض جاء بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".وبينت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الملقى القبض عليهم".