السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع إيطاليا

2024-02-17 17:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل في ميونخ نائب رئيس الوزراء الإيطالي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية السيد أنطونيو تاياني.





وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع إيطاليا، وفق ما تمت صياغته من رؤى خلال الزيارة السابقة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق، منوهاً بمساعي الحكومة في إيجاد شراكات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.





وأشار سيادته إلى المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الخاصة بملف التحالف الدولي، الذي تعمل الحكومة على إنهاء وجوده في العراق، والتحول نحو العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيه، كما دعا السيد السوداني إلى وجوب تحرك جميع الدول الأوربية من أجل إنهاء الحرب في غزة، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم.





من جانبه، عبر السيد تاياني عن رغبة بلاده وحرصها على تنمية العلاقات مع العراق، والارتقاء بها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة الشاملة للبلدين.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

17- شباط- 2024