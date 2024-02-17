مكتب السوداني: الخطاب العراقي في ميونخ كان صريحا بقضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية

2024-02-17 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ربيع نادر:

- أكثر من 22 لقاء واجتماعا عقدها رئيس مجلس الوزراء في ميونخ خلال يومين فقط

- الخطاب العراقي كان صريحا في قضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة

- كان هناك تفهم دولي كبير لرغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف الدولي من الأمن الى الشراكات الستراتيجية وفي مجالات مختلفة

- كانت الرسائل واضحة بأن أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة والعراق المستقر مصلحة الجميع

- العراق منطقة التقاء ويرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات

- على المجتمع الدولي التحرك سريعا لإيقاف الحرب على غزة