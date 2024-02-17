مكتب السوداني: الخطاب العراقي في ميونخ كان صريحا بقضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية
2024-02-17 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز
مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ربيع نادر:
- أكثر من 22 لقاء واجتماعا عقدها رئيس مجلس الوزراء في ميونخ خلال يومين فقط
- الخطاب العراقي كان صريحا في قضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة
- كان هناك تفهم دولي كبير لرغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف الدولي من الأمن الى الشراكات الستراتيجية وفي مجالات مختلفة
- كانت الرسائل واضحة بأن أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة والعراق المستقر مصلحة الجميع
- العراق منطقة التقاء ويرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات
- على المجتمع الدولي التحرك سريعا لإيقاف الحرب على غزة