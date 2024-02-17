منتخب العراق السلوي يستهل مشواره ببطولة لبنان الدولية بخسارة أمام أصحاب الأرض

2024-02-17 17:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق لكرة السلة، اليوم السبت، أمام نظيره اللبناني بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة 68 -71 نقطة في افتتاح بطولة لبنان الدولية التي تضيفها العاصمة بيروت.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد السلة العراقي، عهد فالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي خسر اولى مواجهاته وكان نداً قوياً أمام منافسه اللبناني وكانت النتيجة متقاربة خلال الفترات الاربعة حتى اللحظات الاخيرة من المباراة"، معربا عن أمله بأن "يعوض النتيجة في مبارياته المتبقية ضمن البطولة الحالية".

وأشار فالح، إلى أن "البطولة التي تقام في العاصمة بيروت للمدة من 17-20 شباط الجاري، تستضيف أربعة منتخبات هي العراق وسوريا وفلسطين ولبنان".