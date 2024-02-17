مدير المكتب الإعلامي للسوداني: الخطاب العراقي في ميونخ كان صريحا بقضايا السيادة

2024-02-17 17:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ربيع نادر، اليوم السبت (17 شباط 2024)، ان الخطاب العراقي كان صريحا في قضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة خلال مؤتمر ميونخ للامن 2024.

وقال نادر في تغريدة له على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد أكثر من 22 لقاء واجتماعا في ميونخ خلال يومين فقط، وكان فيها الخطاب العراقي صريحا بقضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة"، مبينا ان "الرسائل كانت واضحة بأن أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة والعراق المستقر مصلحة الجميع.

واضاف، "هناك تفهم دولي كبير لرغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف الدولي من الأمن الى الشراكات الاستراتيجية وفي مجالات مختلفة، كون ان العراق منطقة التقاء ويرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

واشار الى انه تم التأكيد على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي سريعا لإيقاف الحرب على غزة".







