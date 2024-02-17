2024-02-17 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنييه، وجوب بذل كل الجهود للسيطرة على الوضع ومراعاة الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات للمنكوبين، فيما أكد الجانبان على أن احتمال توسع دائرة التعقيدات في الشرق الأوسط خطر على الأمان والاستقرار. وتاليا نص بيان رئاسة اقليم كردستان:” اجتمع فخامة السيد نيجيرفان بارزاني […]

ظهرت المقالة بارزاني ووزير خارجية فرنسا يبحثان الوضع في غزة أولاً على ايرث نيوز.