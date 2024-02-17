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العراق يخسر أمام لبنان في بطولة بيروت الدولية لكرة السلة

العراق يخسر أمام لبنان في بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
العراق يخسر أمام لبنان في بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
2024-02-17 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره اللبناني في بطولة بيروت الدولية. وتواجه المنتخبان اليوم السبت على قاعة غزير في افتتاح مباريات البطولة. وخسر المنتخب الوطني بنتيجة 71-68 في مباراة مرثونية قاتل فيها لاعبو المنتخب الوطني حتى الثواني الاخيرة، لكن القدر ابتسم إلى ابناء الأرز في افتتاح البطولة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره السوري […]

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