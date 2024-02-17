2024-02-17 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره اللبناني في بطولة بيروت الدولية. وتواجه المنتخبان اليوم السبت على قاعة غزير في افتتاح مباريات البطولة. وخسر المنتخب الوطني بنتيجة 71-68 في مباراة مرثونية قاتل فيها لاعبو المنتخب الوطني حتى الثواني الاخيرة، لكن القدر ابتسم إلى ابناء الأرز في افتتاح البطولة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره السوري […]

ظهرت المقالة العراق يخسر أمام لبنان في بطولة بيروت الدولية لكرة السلة أولاً على ايرث نيوز.