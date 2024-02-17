2024-02-17 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعتبر بمثابة نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت القناة التلفزيونية إن “انسحاب القوات الأوكرانية هو انتصار كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وعزت استسلام أفدييفكا إلى النقص المتزايد في الذخيرة بين القوات المسلحة الأوكرانية والصعوبات في الموافقة على مساعدات أمريكية […]

ظهرت المقالة “فوكس نيوز”: انسحاب الأوكرانيين من أفدييفكا يمثل نصرا كبيرا لروسيا أولاً على ايرث نيوز.