2024-02-17 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت نور إبراهيم، الزوجة الثالثة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، المزيد عن تفاصيل حياته خلال الفترة التي سبقت مقتله بغارة أميركية في 2019. وقالت نور وهي ابنة القيادي في داعش الإرهابي أبو عبدالله الزوبعي في مقابلة تلفزيونية، إن” الإرهابي البغدادي تزوجها وهي في عمر الـ 14 سنة”، مشيرة إلى أن “النظرة الشرعية” كانت […]

ظهرت المقالة عشت مع زوجاته وسباياه الـ9 بنفس المنزل.. زوجته الثالثة تكشف تفاصيل جديدة عن البغدادي أولاً على ايرث نيوز.