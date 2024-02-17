2024-02-17 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

بينما تواصل مصر وقطر جهودهما من أجل الاتفاق على «هدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» يجري خلالها إتمام صفقة لتبادل المحتجزين من الجانبين. دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل إلى «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة»، ما عده خبراء «محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي»، مؤكدين «صعوبة» الوصول إلى اتفاق في ظل تباين المواقف بين حركة «حماس»، ورئيس […]

ظهرت المقالة «حرب غزة»: مصر وقطر تكثفان جهودهما لـ«هدنة» جديدة أولاً على ايرث نيوز.