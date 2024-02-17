2024-02-17 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

تسعى الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على آليات تشكيل حكومة «خبراء» وانضمام الفصائل إلى منظمة التحرير، وهي مهمة معقدة، في لقاء سيجمع بينها في العاصمة الروسية موسكو نهاية الشهر الحالي، وهو أول لقاء منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل المدعوة، بما فيها […]

ظهرت المقالة لقاء «استكشافي» للفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية الشهر أولاً على ايرث نيوز.